Atlético-MG vence o Sport por 3 a 1 na Arena MRV 

Em uma noite de futebol movimentada na Arena MRV, o Atlético-MG superou o Sport Recife por 3 a 1 nesta quarta-feira (08.10, em partida válida pela 14ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo não apenas garantiu mais três pontos, mas também estendeu sua impressionante série invicta como mandante para cinco jogos, demonstrando força em seus domínios.

Os gols atleticanos foram marcados por Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony, com Derick Lacerda descontando para o Leão da Ilha.

Desde os primeiros minutos, o Atlético-MG impôs seu ritmo. Aos oito minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio de Bernard e um desvio de cabeça de Rony, a bola sobrou limpa para o zagueiro Vitor Hugo, que não hesitou e abriu o placar com um arremate certeiro. A vantagem foi ampliada aos 38 minutos, quando Guilherme Arana aproveitou uma bola mal afastada pela defesa adversária e, após chute de Igor Gomes desviado, mandou para o fundo das redes.

Na etapa complementar, o Galo manteve o ímpeto e selou a vitória com Rony, aos 16 minutos. Em uma jogada rápida pelo lado esquerdo, Biel disparou e rolou para o atacante, que finalizou com firmeza, marcando o terceiro do time mineiro. O Sport conseguiu seu gol de honra aos 36 minutos do segundo tempo. Derick Lacerda, após ter a bola tocada na mão de Ruan na área, converteu o pênalti que ele mesmo havia provocado.

Com este triunfo, o Atlético-MG alcança 32 pontos na tabela, subindo para a 14ª colocação. A equipe segue em ascensão e com a moral elevada devido à boa fase em casa, acumulando três vitórias e dois empates em seus últimos cinco compromissos como mandante. Por outro lado, o Sport permanece na 20ª e última posição, com 16 unidades, enfrentando um momento delicado na competição.

Próximos desafios

O Atlético-MG fará o clássico mineiro contra o Cruzeiro na quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena MRV.

O Sport, por sua vez, receberá o Ceará na Ilha do Retiro, no mesmo dia, às 20h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 3 x 1 Sport

Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Alex Sandro Quadros

VAR: Daniel Nobre Bins

Gols

Atlético-MG: Vitor Hugo, aos 9′ do 1ºT; Guilherme Arana, aos 38′ do 1ºT; Rony, aos 16′ do 2ºT

Sport: Derick Lacerda, aos 36′ do 2ºT

Cartões Amarelos

Atlético-MG: Guilherme Arana, Igor Gomes, Hulk

Sport: Ramon Menezes, Rivera

ATLÉTICO-MG

Goleiro: Everson

Defensores: Lyanco (Ruan), Vitor Hugo, Saravia; Guilherme Arana (Caio Paulista)

Meio-campo: Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard (Natanael), Scarpa (Hulk)

Atacantes: Rony, Dudu (Biel)

Técnico: Jorge Sampaoli

SPORT

Goleiro: Gabriel

Defensores: Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido

Meio-campo: Igor Cariús (Romarinho), Rivera, Hyoran (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Lucas Lima)

Atacantes: Matheusinho, Derik

Técnico: Daniel Paulista

