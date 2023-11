Atlético-MG vence o Grêmio e embola disputa pelo título do Brasileirão

A Arena MRV foi o palco da vitória do Atlético-MG sobre o Grêmio por 3 a 0, este domingo ( 26.11). O jogo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e os gols foram marcados por Guilherme Arana, Matías Zaracho e Hulk.

Com essa vitória, o Atlético-MG assumiu provisoriamente a terceira colocação do Brasileirão, com 60 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado por Flamengo e RB Bragantino, que ainda não jogaram na rodada. O Grêmio, por sua vez, manteve suas 59 unidades e caiu momentaneamente para o quinto lugar, sendo ultrapassado pelo próprio Galo.

No próximo compromisso, o Atlético-MG enfrentará o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira, às 20h (horário de Brasília). Já o Grêmio receberá o Goiás em sua Arena, na quinta-feira, às 19h.

O jogo teve sua primeira boa oportunidade aos quatro minutos, com uma finalização de Reinaldo, do Grêmio, que foi defendida por Éverson.

Aos 24 minutos, o Atlético-MG abriu o placar com um belo gol de Guilherme Arana. O clube mineiro ampliou o placar aos quatro minutos da segunda etapa, com gol de Matías Zaracho, e aos 13 minutos, Hulk marcou o terceiro gol do Galo.

O Grêmio teve algumas chances de diminuir o placar, principalmente com Luis Suárez, que acertou a trave em duas oportunidades, mas não conseguiu marcar.

No geral, o Atlético-MG dominou a partida e conquistou uma importante vitória, subindo na tabela do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Esportes