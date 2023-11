Atlético-MG vence o Goiás e ainda sonha com o título do Brasileirão

O Galo continua vivo na luta pelo título do Brasileirão. Neste domingo (12), a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, na Arena MRV, levou a equipe alvinegra a 57 pontos na tabela de classificação, onde ocupa o 5º lugar. Hulk, no primeiro tempo, e Guilherme Arana, na etapa final, fizeram os gols da partida, que foi válida pela 34ª rodada.

O JOGO começou equilibrado, com forte marcação das duas equipes. As duas primeiras tentativas do Galo foram em chutes de Hulk. Na primeira, a defesa do Goiás conseguiu bloquear o arremate e, na segunda, o goleiro Tadeu defendeu, em dois tempos, a cobrança de falta do Camisa 7 atleticano.

Aos poucos, o Galo foi tomando conta da partida. Guilherme Arana também arriscou de longe, aos 26, e a bola acertou o zagueiro Lucas Halter. Aos 37, Paulinho recebeu bom passe de Hulk na grande área e finalizou para a boa defesa de Tadeu.

Aos 38, Hulk tabelou com Maurício Lemos na entrada da área e foi derrubado por Maguinho, pênalti que o próprio Hulk cobrou com força, no canto esquerdo do goleiro, para abrir o placar na Arena MRV: Galo 1 x 0. Foi o gol de número 400 do artilheiro em competições oficias.

SEGUNDO TEMPO – De volta do intervalo sem alterações, o Atlético teve o zagueiro Igor Rabelo expulso logo aos nove minutos, após cometer falta em Matheus Babi. Em seguida, para recompor a defesa, Felipão substituiu Paulinho por Jemerson.

Aos 16, Hulk fez boa jogada enfrentando toda a defesa esmeraldina e finalizou forte, por cima do gol. Quatro minutos mais tarde, Matheus Mendes defendeu a conclusão de Alano.

GOOOOL DO GALO – O segundo gol atleticano também teve origem em uma tabela. Arana tocou a bola para Hulk na entrada da área pela esquerda e recebeu a devolução, o zagueiro se antecipou e o lateral-esquerdo mostrou mais uma vez a sua qualidade, tocando a bola com o joelho esquerdo para vencer o goleiro: Galo 2 x 0.

Hulk quase marcou um golaço de voleio, aos 29 minutos. No lance, ele tocou para Igor Gomes e o meia devolveu na grande área, mas a finalização foi por cima do gol. Aos 42, Igor Gomes e Rubens foram substituídos por Edenilson e Patrick, respectivamente.

O Goiás diminuiu aos 43, com Dodô, tornando dramáticos os minutos finais. Aos 49 minutos, foi a vez de Hulk deixar o campo para a entrada de Réver. A equipe visitante ainda levou perigo no cabeceio de Julián Palacios. Na jogada, a bola encobriu Mendes, mas Maurício Lemos conseguiu evitar o gol e garantir os três pontos para o Galo.

