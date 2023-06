Atlético-MG vence Alianza Lima fora de casa pela Libertadores

Em mais uma noite de Libertadores, o Galo venceu o Alianza Lima, do Peru, por 1 a 0, pela 5ª e penúltima rodada do Grupo G. A partida foi disputada na noite desta terça-feira (06.06), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e marcou o retorno de Guilherme Arana aos gramados, após nove meses de afastamento por lesão.

O gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Hulk, aos 16 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo na capital peruana, o Atlético chegou a nove pontos, com dois gols de saldo, e ficou na vice-liderança da chave, um ponto atrás do Athletico-PR.

Na última rodada da fase de grupos, em 27 de junho, às 19h (Hora de Brasília), o Galo irá até Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Libertad. Simultaneamente, a equipe paranaense receberá o Alianza, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os paraguaios possuem seis pontos e saldo negativo de um gol. Já o time peruano tem quatro pontos e luta pelo terceiro lugar do grupo para conquistar vaga na Copa Sul-Americana.

O JOGO

Em duelo típico de Libertadores, Atlético e Alianza fizeram uma partida bastante disputada. O Galo foi o primeiro a levar perigo, aos 15 minutos, no cabeceio de Battaglia, após cobrança de escanteio de Hyoran pela esquerda, e a bola saiu à esquerda do gol.

Aos 26, Hyoran recebeu passe de Pavon na meia-lua e chutou para o gol, mas a bola desviou em Paulinho, que estava em posição irregular.

Na melhor chance da etapa inicial, aos 32, Bruno Fucks cruzou pela direita e Paulinho, em boas condições, concluiu por cima do gol.

A equipe voltou para o SEGUNDO TEMPO com a mesma formação, porém, criando mais oportunidades.

Aos 12 minutos, Hulk cruzou pela direita e Hyoran quase marcou um golaço de bicicleta, mas a bola saiu à esquerda do gol. Em seguida, Hulk cruzou pela direita e Hyoran cabeceou sobre o gol.

GOOOOL DO GALO!!! Aos 16 minutos, em contra-ataque mortal, Pavon avançou pela direita e tocou para Paulinho, que deu passe rasteiro perfeito para Hulk completar para o gol: Galo 1 x 0!

Patrick no lugar de Hyoran e Arana na vaga de Rubens foram as alterações promovidas pelo técnico Eduardo Coudet, aos 21 minutos.

Aos 27, a bola pegou no braço de Nathan Silva na grande área e o árbitro marcou pênalti, mas um impedimento na origem da jogada cancelou a penalidade, para o alívio da Massa Atleticana.

Aos 32, Pavon foi substituído por Otávio. Cinco minutos mais tarde, outras duas mudanças: Paulinho e Bruno Fucks deram lugar a Maurício Lemos e Saravia, respectivamente.

Nos minutos finais, Patrick arrancou pela esquerda, passou por 3 adversários e foi derrubado pelo goleiro, mas a arbitragem considerou o lance normal.

Próximo jogo – O Galo volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 10ª rodada do Brasileirão, onde o Alvinegro ocupa o terceiro lugar na tabela, com 17 pontos.

Fonte: Esportes