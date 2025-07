Atlético-MG supera expulsão e vence fora de casa na Sul-Americana 

Em uma partida marcada por emoção e superação, o Atlético-MG conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Bucaramanga, na noite desta quinta-feira, no Estádio Alfonso López, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O triunfo do Galo foi assegurado por um gol de Hulk, mesmo com a equipe jogando boa parte do segundo tempo com um a menos, após a expulsão de Alan Franco.

O jogo, que teve momentos de tensão, viu o Atlético-MG enfrentar um desafio extra logo aos seis minutos do segundo tempo. Com o placar ainda zerado, o meio-campista Alan Franco recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Galo em desvantagem numérica.

Apesar da adversidade, o time comandado por Cuca não se abateu. Aos 22 minutos da etapa final, o artilheiro Hulk apareceu em um momento decisivo. O atacante aproveitou a oportunidade e, com uma cobrança certeira no alto da meta, marcou o gol que garantiu a vitória alvinegra.

Nos minutos finais, o Atlético Bucaramanga também teve um jogador expulso. Aos 43 minutos do segundo tempo, em meio a uma confusão, Bayron recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o campo mais cedo.

Com o resultado positivo, o Atlético-MG leva uma boa vantagem para o duelo de volta. Para avançar às oitavas de final do torneio, o Galo poderá jogar por um simples empate. Já o Atlético Bucaramanga terá a difícil missão de vencer o time mineiro por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. O confronto decisivo está agendado para a próxima quinta-feira, 24 de julho, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Antes da partida de volta pela Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão, com a bola rolando às 17h30. Por sua vez, o Atlético Bucaramanga só retorna aos gramados para o segundo jogo dos playoffs da Sul-Americana.

