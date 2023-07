Atlético-MG sede empate para o América-MG no finalzinho do jogo

Na tarde deste domingo (2), o Atlético empatou com o América em 2 a 2, no Mineirão, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Zaracho e Hulk marcaram para o Galo ainda no primeiro tempo. Mastriani fez os gols do adversário no segundo tempo.

A partida marcou a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari diante do torcedor Atleticano.

O atacante Paulinho não esteve em campo, pois seu contrato de empréstimo se encerrou na última sexta-feira e o contrato definitivo só poderá ser registrado nesta segunda-feira (3), quando abre a janela de transferências internacionais.

JOGO

O Galo começou o jogo em ritmo acelerado. Aos 47 segundos, Pavon quase abriu o marcador após cruzamento de Edenilson. Um minuto depois, Pavon foi o garçom. Ele cruzou da esquerda e Zaracho pegou bonito para fazer 1 a 0 Galo.

Aos 19, Hulk soltou a bomba em cobrança de falta, que Mateus Pasinato espalmou.

O super-herói Alvinegro estava atento. Ele interceptou o passe do lateral Marcinho, entrou na área e bateu na saída do goleiro. Gol de número 50 do artilheiro no Mineirão. Na comemoração ele abraçou o massagista Belmiro, que após 55 anos no Clube, trabalhou em seu último jogo e vai se aposentar.

Ainda na primeira etapa, Everson fez duas enormes defesas. A primeira a queima-roupa na finalização de Danilo Avelar. Aos 40 minutos, ele se esticou todo e defendeu a cabeçada de Maidana.

2ºTEMPO

No segundo tempo o América empatou a partida com dois gols de Mastriani.

O Galo foi atrás da vitória. Patrick entrou na vaga de Zaracho. Alan Kardec e Vargas entraram, para as saídas de Igor Gomes e Pavon.

Nos acréscimos Vargas tentou de fora área, após Alan Kardec ganhar pelo alto.

