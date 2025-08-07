Connect with us

Esportes

Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo 

Published

1 hora ago

on

O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um confronto emocionante na Arena MRV, que culminou em uma dramática disputa de pênaltis. Apesar de ter sido superado pelo Flamengo por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Galo mostrou resiliência e venceu a série decisiva por 4 a 3, com o goleiro Everson se consagrando como o grande herói da noite.

O único gol da partida foi marcado por Everton Cebolinha, ainda no primeiro tempo, colocando os cariocas em vantagem. No entanto, a estrela de Everson brilhou intensamente na hora decisiva, defendendo uma cobrança e convertendo a penalidade final que garantiu a classificação alvinegra.

O adversário do Atlético-MG nas quartas de final será conhecido por meio de sorteio, agendado para a próxima terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Primeiro tempo com domínio rubro-negro

A partida teve um início com o Flamengo impondo seu ritmo, pressionando o Atlético-MG e buscando o campo de ataque. A primeira oportunidade de perigo para o time carioca surgiu aos 13 minutos, em um arremate de Pedro. A resposta do Galo veio em seguida, com Hulk finalizando próximo à meta após receber um passe na entrada da área.

A persistência rubro-negra foi recompensada aos 20 minutos, quando Everton Cebolinha abriu o placar. Após receber de Plata, o atacante demonstrou categoria ao driblar a marcação e tocar na saída de Everson. Mesmo com o gol, o panorama do jogo não se alterou significativamente, com o Flamengo mantendo a posse de bola e o Atlético-MG apostando em contra-ataques esporádicos. Os visitantes ainda criaram mais chances com Everton Cebolinha e Evertton, enquanto o Galo demonstrava dificuldades para engrenar, indo para o intervalo em desvantagem.

Reação alvinegra e a decisão nos Pênaltis

Na etapa complementar, o Atlético-MG retornou com uma postura mais agressiva e buscou o empate desde os primeiros minutos. Aos sete, Gustavo Scarpa por pouco não igualou o marcador com um chute de fora da área que carimbou o travessão. O lance animou os mandantes, que seguiram pressionando. Aos 13, Hulk teve uma boa chance, mas não conseguiu dominar a bola e parou em defesa de Rossi.

Apesar da melhora do Galo, o Flamengo também não se intimidou e Arrascaeta teve uma chance clara aos 23 minutos, mas a defesa mineira interveio. O duelo permaneceu aberto e com chances para ambos os lados. Aos 36, Samuel Lino finalizou e a bola desviou em Lyanco, sobrando para Wallace Yan, que não conseguiu completar para o gol de cabeça.

Com o placar inalterado até o apito final, a decisão da vaga foi para a disputa por pênaltis. Nela, a precisão do Atlético-MG e a atuação decisiva de Everson foram cruciais. O goleiro defendeu a cobrança de Samuel Lino e, com sangue frio, converteu a última penalidade, selando a classificação do Atlético-MG para a próxima fase da Copa do Brasil. Wallace Yan, do Flamengo, também desperdiçou sua cobrança na série.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 (4) X 1 (3) FLAMENGO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data: 06/08/2025
Horário: 19 horas (de Brasília)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)
VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)
Cartões amarelos: Lyanco e Cuello (Atlético-MG); Pedro (Flamengo)

GOL: Everton Cebolinha, aos 20′ do 1º T (FLAMENGO)

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael (Saravia), Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes), Gustavo Scarpa e Guilherme Arana (Dudu); Cuello (Alexsander), Rony (Biel) e Hulk. Técnico: Cuca

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton e Jorginho; Plata (Saul), Wallace Yan, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís

