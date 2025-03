Atlético-MG é hexacampeão do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG sagrou-se hexacampeão do Campeonato Mineiro na tarde deste sábado, mesmo após ser derrotado pelo América-MG por 1 a 0 no jogo de volta, disputado no Estádio do Mineirão. O Galo levou a melhor no placar agregado, graças à goleada de 4 a 0 conquistada no primeiro jogo, na Arena MRV. Jonathas marcou o gol da vitória do Coelho.

Apesar do título, o Galo viu sua sequência de nove vitórias ser interrompida e perdeu a invencibilidade sob o comando do técnico Cuca. Do outro lado, o América-MG encerrou sua participação no Estadual com o vice-campeonato, pondo fim a um jejum de sete partidas sem vencer.

Perto do fim da partida, um desentendimento entre Guilherme Arana e Adyson resultou na expulsão de ambos os jogadores.

Jogo morno e emoção no final

Com uma larga vantagem no placar agregado, o Atlético-MG começou a partida de forma tranquila. Arana assustou o América-MG logo aos dez minutos, com um cruzamento que Cuello cabeceou perto do gol. No entanto, o jogo foi morno na maior parte do primeiro tempo, com poucas chances de gol.

Na parte final da primeira etapa, o Atlético-MG teve duas boas oportunidades com Rony, mas a defesa do América-MG conseguiu impedir as finalizações. Nos acréscimos, o América-MG respondeu com Figueiredo e Jonathas, mas a defesa do Galo afastou o perigo.

No início da segunda etapa, Arana e Scarpa levaram perigo ao gol do América-MG. Aos 26 minutos, Adyson assustou Everson com um chute colocado. Aos 31, Jonathas abriu o placar para o América-MG, diminuindo a vantagem do Galo no placar agregado.

Aos 41 minutos, Rony teve a chance de empatar, mas Jori fez a defesa e, no rebote, o atacante mandou a bola para fora.

Destaques da partida

Jonathas (América-MG): O atacante marcou o gol da vitória do Coelho e foi um dos destaques da partida.

Rony (Atlético-MG): O atacante teve boas oportunidades, mas não conseguiu marcar.

Guilherme Arana (Atlético-MG): Foi um dos jogadores mais ativos do Galo, mas acabou sendo expulso no final da partida.

Próximos passos

Com o título, o Atlético-MG se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. O América-MG, por sua vez, buscará a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B.

FICHA TÉCNICA | AMÉRICA-MG 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 15/03/2025

Hora: às 16h30

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rafael Traci

Cartões vermelhos: Adyson (América-MG); Guilherme Arana (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Kauã Diniz, Figueiredo (América-MG); Lyanco (Atlético-MG)

Gol: Jonathas, aos 31 minutos do 2°T (América-MG)

América-MG: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Jhosefer), Miquéias (Felipe Amaral) e Yago Santos (Elizari); Fabinho (Adyson), Jonathas e Figueiredo (David Lopes). Técnico: William Batista

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Bernard) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rubens (Patrick), Cuello (Deyverson) e Rony (Hulk). Técnico: Cuca