Atlético-MG duela com o Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Brasileirão

O Atlético Mineiro joga neste sábado (10.06), às 18h30, no Mineirão, contra o Red Bull Bragantino, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet realizou atividades no centro de treinamento nesta sexta-feira (09).

A partida contra o time do interior paulista será válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Galo ocupa a terceira colocação, com 17 pontos e o Red Bull Bragantino está na 11ª colocação com 13 pontos.

