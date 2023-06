Atlético-MG duela com o Fluminense pela 11ª rodada do Brasileirão

Após onze dias sem jogo, o Galo volta à campo nesta quarta-feira (21.06), contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado na competição, com 18 pontos, o Galo é melhor visitante do Brasileirão. Fora de casa, até agora, são dez pontos somados em cinco partidas, sendo três vitórias, um empate e uma derrota.

“Estamos fazendo bons jogos fora. Sabemos a qualidade do Fluminense, mas vamos convicto para tentar buscar o resultado do início ao fim”, disse o meio-campo Hyoran.

O técnico Luiz Felipe Scolari se juntou à delegação no Rio de Janeiro. O camisa 20 do Galo, que já trabalhou com Felipão, comentou sobre a chegada do experiente treinador.

“Ele vai agregar em todos os sentidos. É um cara muito experiente. Tudo que ele trouxer vai contribuir”, disse o jogador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO

Competição: Campeonato Brasileiro

Rodada: Décima primeira rodada

Data: 21/06/2023

Hora: 21H30

Estádio: Raulino de Oliveira

Cidade: Volta Redonda, Rio de Janeiro

Transmissão: Globo/ Premiere

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA) (FIFA/SC)

Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos (CBF/SC)

Árbitro Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (CBF/SC)

Quarto Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CBF/RJ)

Árbitro de Vídeo VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

AVAR: Ciro Chaban Junqueira (CBF/SE)

AVAR 2: Elmo Alves Resende Cunha (CBF/GO)

Observador de VAR: Marrubson Melo Freitas (CBF/DF)

Assessor: José Antônio Chaves Franco Filho (CBF/RJ)

Fonte: Esportes