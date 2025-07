Atlético-MG avança na Sul-Americana com drama nos pênaltis após derrota para o Bucaramanga

Em uma noite de muita tensão na Arena MRV, o Atlético-MG garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Bucaramanga (COL) por 3 a 1 nas penalidades máximas, nesta quinta-feira. No tempo regulamentar, o Galo foi superado por 1 a 0, resultado que igualou o agregado em 1 a 1 e levou a decisão para as cobranças. O único gol da partida foi marcado por Jefferson Mena.

O herói da noite foi o goleiro Everson, que não só defendeu duas cobranças do time colombiano, como também converteu o pênalti decisivo que selou a classificação atleticana. Com a vitória, o Atlético-MG enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina, na próxima fase da competição continental.

O jogo

Desde o início, o Atlético-MG se mostrou dominante em campo, criando diversas oportunidades de gol. Dudu obrigou o goleiro Quintana a fazer uma grande defesa logo nos primeiros minutos, Hulk teve uma finalização bloqueada e Gustavo Scarpa assustou em chute cruzado, demonstrando a superioridade do time mineiro na criação de jogadas.

No entanto, contra a maré do jogo, o Bucaramanga conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta pela direita, Sambueza cruzou com precisão para a área, e Jefferson Mena subiu mais alto que a marcação alvinegra para cabecear firme no canto esquerdo de Everson, levando o placar para 1 a 0 e igualando o confronto no placar agregado.

No segundo tempo, o Atlético-MG intensificou ainda mais a pressão em busca do gol que evitaria os pênaltis. Gustavo Scarpa chegou a acertar o travessão em uma batida colocada, e o zagueiro Jemerson quase empatou em uma cabeçada perigosa. Apesar do amplo domínio e das chances criadas, a bola insistiu em não entrar, forçando a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Disputa de pênaltis

Na dramática disputa de penalidades, o Atlético-MG mostrou mais eficiência e o brilho de seu goleiro. Hulk, Gabriel Menino e Everson converteram suas cobranças para o Galo. Pelo lado mineiro, Gustavo Scarpa e Bernard desperdiçaram suas chances.

Pelo Bucaramanga, Diego Cháves foi o único a converter. Carlos Henao teve sua cobrança defendida por Everson, Mena chutou para fora e Zarate também parou nas mãos do goleiro atleticano, que se tornou o grande nome da classificação, garantindo a festa da torcida na Arena MRV.

Próximos desafios

O Galo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), a equipe mineira terá um clássico contra o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Bucaramanga receberá o Deportivo Cali, na segunda-feira (28), às 20h, pelo Campeonato Colombiano.

