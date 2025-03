Atlético-MG atropela América-MG e encaminha título do Campeonato Mineiro

Em um Mineirão pulsante, o Atlético-MG não deu chances ao América-MG e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (08). Com um gol contra do goleiro Jory logo no início da partida, e com dois gols do zagueiro Lyanco e um do atacante Rony, o Galo praticamente carimbou a taça de campeão estadual.

Com o resultado, o Atlético-MG poderá perder por até três gols de diferença no jogo de volta, no Independência, que ainda assim conquistará o título. Já o América-MG precisará de uma vitória por cinco gols de vantagem para reverter a situação. Um triunfo por quatro gols levará a decisão para os pênaltis.

O segundo e decisivo confronto está marcado para o próximo sábado, novamente às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência.

Goleada construída com facilidade

O Atlético-MG não demorou para mostrar a que veio. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o lateral Guilherme Arana cruzou forte na área e o goleiro Jory, do América, tentou agarrar a bola, mas acabou deixando passar por baixo das pernas, marcando um gol contra bizarro que abriu o placar para o Galo.

Aos 41 minutos, Lyanco ampliou a vantagem. Gustavo Scarpa tocou para o zagueiro, que invadiu a área e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro.

No início do segundo tempo, Lyanco apareceu novamente para marcar, desta vez de cabeça, após cruzamento de Gabriel Menino, ampliando para 3 a 0.

Para fechar a goleada, Rony recebeu um passe de Rubens, invadiu a área e, cara a cara com o goleiro, finalizou com categoria no alto, selando a vitória do Atlético-MG por 4 a 0.

Com a larga vantagem conquistada no Mineirão, o Atlético-MG entra em campo no próximo sábado com a tranquilidade de poder administrar o resultado e confirmar o título do Campeonato Mineiro.

