Atlético joga neste sábado em busca da terceira vitória no Estadual

O Atlético vai em busca da manutenção dos 100% de aproveitamento na competição. Para isso, o técnico Eduardo Coudet relacionou 22 atletas que chegaram a Ipatinga no meio da tarde desta sexta-feira (03). A novidade na delegação é o atacante Pavon. Mariano, Patrick e Hulk permaneceram em Belo Horizonte e treinam na Cidade do Galo na manhã desta sábado.

Antes do treino de sexta, que marcou a última atividade antes da partida, o meio-campo Edenilson falou do compromisso deste sábado (4), que começa às 19h, no Ipatingão.”Estou me adaptando agora ao Campeonato Mineiro, mas os times do interior têm qualidade”, disse. “É um time treina há bastante tempo”.

O jogador destacou que o Galo terá muita vontade, já que busca o tetracampeonato do torneio. “Cabe a nós lutar por cada bola, por cada metro do campo”, afirmou.

Fonte: Agência Esporte