Atlético goleia e está na semifinal do Mineiro

Jogando no estádio do Mineirão, o Atlético-MG goleou o Patrocinense, nesta quarta (29), por 4 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, e garantiu a ida para as semifinais da competição. Já seu arquirrival Cruzeiro acabou eliminado, mesmo com a vitória de 1 a 0 sobre a Caldense.

Galo classificado

O Atlético não teve dificuldades diante do Patrocinense, e precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir o placar de 4 a 0 que lhe garantiu o triunfo e a classificação. Os gols saíram dos pés do meia Nathan, do lateral Guilherme Arana, do atacante Savarino e de Pedro Rosa, mas este contra.

?? GOLEADA E CLASSIFICAÇÃO PARA A SEMIFINAL! FIM DE JOGO! ATLÉTICO 4 X 0 PATROCINENSE! ⚽ Gols de Nathan, Arana, Savarino e Pedro Rosa (contra). Vamos, #Galo! #CAMxCAP ?? pic.twitter.com/qjI6YYOKrj — Atlético ? (@Atletico) July 30, 2020

O adversário do Galo na próxima fase será o América-MG, que bateu a URT por 3 a 0, graças a gols de Diego Ferreira, Rickson e Vitão.

Raposa eliminada

Quem se despediu do Mineiro na noite desta quarta foi o Cruzeiro, que, mesmo vencendo a Caldense por 1 a 0 (gol de Régis), terminou a primeira fase da competição na quinta posição, fora da zona de classificação.

95’/0:1 – FINAL DE JOGO. O Cruzeiro vence a Caldense em Poços de Caldas pelo placar de 1 a 0, gol de Régis. ? @ggaleixo | Cruzeiro#CALxCRU #DiaDeCruzeiro pic.twitter.com/jz242XJ7nV — Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) July 30, 2020

A quarta posição ficou justamente com a Veterana, que medirá forças com a Tombense nas semifinais. Nesta quarta, o Gavião derrotou o Uberlândia com um gol do artilheiro Rubens.