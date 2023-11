Atlético encerra treinamento e segue para Uberlândia para enfrentar o América-MG

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou nesta sexta-feira (3), na Cidade do Galo, a última atividade da equipe Alvinegra que entra em campo neste sábado (4), contra o América, às 19h30, em Uberlândia, no Parque do Sabiá, pela 32ª rodada do Brasileiro. Uma atividade tática e técnica.

Após o treinamento, a delegação seguiu para o aeroporto de Confins de onde seguiu para o Triângulo Mineiro.

Felipão relacionou 22 atletas para a partida. O lateral-direito Mariano, com dores na panturrilha direita ficou em Belo Horizonte, em tratamento na fisioterapia.

O Galo é o melhor visitante da competição. São 25 pontos conquistados longe de BH.

A equipe já esteve em Uberlândia este ano, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0, gol de falta de Hulk, no dia 3/6, pela nona rodada do Brasileirão.

Fonte: Esportes