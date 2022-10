Atlético empata sem gols com o Ceará pela 31ª rodada do Brasileirão

Atlético e Ceará empataram sem gols na noite deste domingo (09.10), no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo chegou a 47 pontos e segue na sétima colocação. O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Flamengo, no próximo sábado (15), às 20h30, no Maracanã.

Em apoio à campanha do Outubro Rosa, mês da prevenção ao câncer de mama, a equipe atleticana utilizou o uniforme especial produzindo em parceria com a adidas, em alusão à data.

O Atlético propôs o jogo desde o início, com muita movimentação, posse de bola e chances de gol. Logo no primeiro lance da partida, Nacho cruzou na área e a bola tocou no braço de Bruno Pacheco. Mesmo depois de checar no VAR, o arbitrou optou por não marcar o pênalti.

Aos 11 minutos, após bate-rebate dentro da área, a bola se ofereceu para Zaracho, que finalizou forte da entrada da área para boa defesa de João Ricardo.

Em mais uma chance criada pelo Alvinegro, aos 17 minutos, Sasha recebeu na entrada da área e bateu cruzado. A bola saiu à esquerda da baliza.

Na marca dos 30 minutos, o Ceará teve sua primeira boa oportunidade. Nino recebeu em profundidade, mas Rafael se adiantou bem para ficar com a bola.

Dois minutos depois, Nacho fez boa jogada na direita, driblou Vitor Luís e chutou na trave esquerda de João Ricardo.

A última chance da primeira etapa foi do Galo. Após cobrança de escanteio, Junior Alonso subiu mais que a defesa cearense, mas cabeceou para fora.

Aos 10 minutos, Jô invadiu a área e ganhou de Jemerson, mas finalizou fraco para defesa segura de Rafael.

Sasha e Keno deram lugar a Ademir e Pavon. O time ganhou mais velocidade pelas pontas e passou a criar mais na segunda etapa.

Na marca dos 34 minutos, Ademir partiu em velocidade na direita e cruzou rasteiro na pequena área. Kardec se atirou na bola, mas não conseguiu alcançar.

Em nova tentativa de abrir o placar, aos 42 minutos, Pavon deixou o marcador para trás e cruzou na área. Ademir tentou o voleio, mas a bola foi por cima do gol.

A última boa chance do Galo foi aos 45 minutos. Pavon penetrou na área, puxou para o meio e soltou a bomba. A bola passou com perigo à direita da meta de João Ricardo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0x0 CEARÁ

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 9 de outubro de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Cartões amarelos: Jemerson, Otávio Keno (Atlético-MG); Luiz Otávio, Lima, Richardson (Ceará)

ATLÉTICO-MG: Rafael; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô (Rubens); Otávio (Eduardo Vargas), Allan e Zaracho e Nacho (Alan Kardec); Keno (Ademir) e Eduardo Sasha (Pavón). Técnico: Cuca.

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Diego); Richard Coelho (Fernando Sobral), Richardson, Guilherme Castilho (Vásquez), Victor Luis; Lima (Geovane) e Jô (Cléber). Técnico: Lucho González.

Fonte: Agência Esporte