Atlético empata com Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Brasileirão

Em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, o Galo empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado (10), no Mineirão. O Atlético teve um gol anulado pelo VAR em impedimento duvidoso e criou boas oportunidades para vencer, mas não conseguiu o gol da vitória. Com o resultado, o Alvinegro permaneceu na terceira colocação, com 18 pontos.

Paulinho abriu o placar para o Galo aos 16 minutos do primeiro tempo, finalizando no canto direito do goleiro, depois de receber belo passe de Igor Gomes. Oito minutos depois, Rubens exigiu boa defesa de Cleiton em chute da entrada da área pela esquerda.

Aos 34, Sasha recebeu passe de Lucas Evangelista na grande área e empatou a partida para a equipe visitante.

Sem alterações para o segundo tempo, o Galo quase fez o segundo aos oito minutos, quando Zaracho deu uma caneta em seu marcador e fez belo lançamento para Paulinho, que partiu em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e acabou finalizando em cima do goleiro.

Aos 21 minutos, Rubens e Igor Gomes foram substituídos por Guilherme Arana e Patrick, respectivamente. Arana foi ovacionado pela Massa em sua volta aos gramados em Belo Horizonte, já que havia entrado em campo na vitória sobre o Alianza, em Lima, pela Libertadores.

Três minutos mais tarde, Pavon avançou livre pela direita e chutou forte, por cima do gol. No ataque seguinte, Vargas deu bom passe de primeira pela esquerda e Patrick teve grande chance, mas concluiu para fora. Em seguida, Edenilson entrou no lugar de Pavon.

Everson fez grande defesa aos 37 minutos, no arremate de Thiago Borbas. Logo depois, Arana cruzou pla esquerda, Vargas ajeitou e o chute de Paulinho desviou no zagueiro.

Aos 41, após cobrança de falta, Lemos cabeceou, Cleiton deu rebote e Paulinho mandou para o gol, mas o VAR anulou o lance, marcando impedimento duvidoso do atacante atleticano.

O Atlético lutou até o fim, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória.

Próximo jogo – O Galo só volta a campo no dia 21/6 (quarta-feira), pela próxima rodada do Brasileirão, quando enfrentará o Fluminense, às 21h30, no Maracanã.

