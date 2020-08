Atletas fazem agradecimento pela homenagem na Calçada da Fama

.

Eternizados na história do esporte capixaba após a confirmação de que são os eleitos para terem seus nomes destacados na Calçada da Fama, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os atletas homenageados Natalia Gaudio, da ginástica rítmica; Paulo André Camilo, do atletismo; Anderson Varejão, do basquete; e Adalberto Rodrigues, do tênis em cadeira de rodas agradeceram o carinho do público e a lembrança do júri técnico nesse momento importante.

Atleta mais lembrada pela Comissão de Avaliação, que indicou os atletas que poderiam ser homenageados, Natalia Gaudio celebrou a conquista e a chance de marcar ainda mais seu nome na história do esporte capixaba.

“Fiquei superfeliz, principalmente por ter sido lembrada pelo júri técnico. De fato, é um reconhecimento maravilhoso do meu trabalho, principalmente em um ano tão difícil. Receber uma notícia dessa é maravilhoso, é um presente. Ter seu nome lembrado no meio de atletas tão importantes do nosso Estado é muito legal. Só posso agradecer a todos por esse reconhecimento, por lembrarem de mim e acreditarem no meu trabalho”, agradeceu Natalia Gaudio, que foi indicada por oito dos 20 membros da Comissão.

Mais novo entre os atletas indicados pelo júri, o campeão mundial no revezamento 4×100, Paulo André Camilo, também se emocionou com a escolha. Com apenas 21 anos, ele revela que vai usar a homenagem como um motivador para trazer mais uma medalha olímpica para o Estado, na Olimpíada de Tóquio, que será disputada ano que vem.

“Estou muito feliz, é uma conquista que vou levar para o resto da minha vida, afinal meu coração é capixaba. Eu e o meu pai, que também é o meu treinador, optamos por ficar aqui no Espírito Santo para ajudar a expandir o esporte. Tivemos oportunidades de ir para outros estados ou para o exterior, mas sempre preferimos ficar. Quero continuar trazendo alegria para o Estado e tenho o sonho de trazer uma medalha olímpica para cá”, disse o velocista.

Título

Atleta mais votado pelo público no site da Calçada da Fama, o campeão mundial de tênis em cadeira de rodas, Adalberto Rodrigues, expressou sua felicidade e comparou a homenagem com a conquista de um título.

“Estou muito feliz com essa notícia. É o reconhecimento de um trabalho de uma vida toda e de um trabalho que eu gosto muito. Para mim, é como se fosse um título mesmo. Sei de muitas pessoas que começaram a praticar esportes graças ao meu incentivo, não só no paradesporto, mas também no esporte convencional”, afirmou o paratleta.

Campeão da NBA pelo Golden State Warriors e um dos brasileiros de maior destaque na liga americana de basquete, Anderson Varejão lembrou o carinho que o povo capixaba expressa por ele e agradeceu o reconhecimento.

“Estou muito feliz pelo carinho e reconhecimento do povo capixaba, primeiro pela indicação, e, agora, por ter sido eleito para a Calçada da Fama do esporte do Estado. Tenho muito orgulho das minhas origens, minha família toda mora no Espírito Santo, eu viajei o mundo, mas meu coração sempre esteve no Estado. É um orgulho poder fazer parte desta homenagem ao lado de tantos nomes importantes do nosso esporte”, declarou Varejão.

Memória viva

Emocionado com a escolha para a homenagem, Fabricio Fontana relatou a honra de ter o nome de seu pai eternizado na Calçada da Fama. Ele é filho de José de Anchieta Fontana (In memorian), primeiro capixaba a participar de uma Copa do Mundo de Futebol e único, até hoje, a se consagrar campeão, em 1970.

“Estou muito feliz com essa escolha e homenagem ao meu pai. É uma honra para mim e para toda minha família. Isso só prova que ele é um ídolo para nós e para todo o povo capixaba”, destacou o filho do atleta, que morreu em 1980.

Informação à Imprensa

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial