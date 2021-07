Atleta de UFC tem conta bloqueada após transfobia contra Pabllo Vittar

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar





O atleta de UFC Darren Till, que atualmente compete na categoria peso-médio, teve sua conta bloqueada no Instagram após a publicação de um conteúdo transfóbico envolvendo a imagem da brasileira Pabllo Vittar.

No post compartilhado pelo britânico também no Twitter, a drag queen Pabllo Vittar aparece realizando uma falsa ultrassonografia obstétrica, exame de gravidez que apresenta a imagem do bebê: na tela do médico, há fezes — e também é possível ler “when you transgender and you think pregnant” (“quando você é transgênero e pensa que está grávida”, em tradução livre).





Fãs da cantora brasileira reagiram contra a publicação transfóbica no Twitter. O assunto é um dos temas mais comentados no microblog neste sábado (31). “Esse tipo de postura não pode ser tolerado e devemos combater”, escreveu um internauta.





A conta do lutador segue ativa no Twitter. Diante da onda de questionamentos movida por brasileiros, o atleta Darren Till não se pronunciou com pedido de desculpas. Em resposta, o britânico apenas ironizou o caso, sem apagar o post transfóbico: “You can’t cancel someone who doesn’t give a shit” (“Vocês não podem cancelar alguém que nao dá a mínima para isso”, em português).