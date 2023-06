Atleta capixaba de vôlei sentado estreia nesta quinta-feira (08) no Parapan 2023

A capixaba Karol Castro, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai estrear, nesta quinta-feira (08), nos Jogos Parapan-Americanos 2023, com a seleção brasileira de vôlei sentado. A competição será realizada em Bogotá, na Colômbia, e conta com dez modalidades e 96 atletas brasileiros.

Karol Castro já se encontra na sede do torneio e as primeiras disputas da equipe brasileira serão contra a Argentina e a Venezuela. A paratleta, que faz parte da classe VS1, está confiante em bons resultados e pretende trazer o título para casa.

“Nós estamos bem confiantes no nosso jogo e viemos em busca do ouro. Sabemos que temos potencial para isso e vamos dar nosso melhor para conquistar o primeiro lugar”, disse Karol Castro.

Nesta terça-feira (06), foi realizado o primeiro treinamento para os jogadores se ambientarem com a quadra. Antes da viagem, ela também esteve em São Paulo, durante dois dias, para um período de concentração para o evento.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

Fonte: GOVERNO ES