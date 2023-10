Atleta capixaba conquista tricampeonato sul-americano de muaythai no Equador

O colatinense Genivan Porto representou bem o País no Campeonato Sul-Americano de Muaythai e se tornou tricampeão da modalidade no último sábado (14). A competição aconteceu em Guayaquil, no Equador.

Genivan Porto, de 17 anos, competiu na categoria Juvenil 54kg e foi campeão após vencer o adversário equatoriano por nocaute técnico no segundo round. Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o lutador comentou sobre a grande conquista.

“Foi muito importante para minha carreira conquistar o terceiro título sul-americano. Este é o ano em que estou saindo do juvenil e saio com essa vitória importante. Quero agradecer pelo apoio da Sesport, por meio do programa Bolsa Atleta, que me proporcionou essa vitória importante na minha carreira internacional”, comemorou Genivan Porto.

O próximo desafio do atleta será em terras capixabas, em Aracruz, onde vai disputar a Copa Espírito Santo de Muaythai, nos dias 10 e 11 de novembro. Em seguida, ele vai marcar presença no Campeonato Brasileiro de Interclubes da modalidade, que será realizado em Balneário de Camboriú, Santa Catarina.

Bolsa Atleta



O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

