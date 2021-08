Atleta alemã rejeita posto de mais sexy do mundo para ser a mais veloz em Tóquio

Instagram velocista alemã Alica Ѕchmidt

Sua beleza, claro, é inegável. Mas, aos 22 anos, a velocista alemã Alica Ѕchmidt quer mostrar na Olimpíada de Tóquio que é mais que um rosto bonito. O título de Atleta Mais Sexy do Mundo, eleita por uma revista especializada em esportes no ano passado, ela rejeita. Alica quer mesmo é o título de mais veloz no revezamento 4 X 400 ao lado de suas companheiras. As classificatórias acontecem ao longo da semana e a grande final está marcada para o próximo sábado, dia 7.

Patrocinada por uma grande marca, Alica Ѕchmidt tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, onde mostra seus feitos como atleta e também fatura com plubliposts. Entre suas conquistas no esporte, estão a medalha de prata no revezamento 4 X 400 no Campeonato Europeu Sub-20 de Atletismo, em 2017, e a de bronze no mesmo campeonato, em 2019, na categoria sub-23.

Durante sua preparação para os Jogos Olímpicos, a velocista chegou a ser convidada para posar nua para a “Playboy” alemã, mas recusou o convite, alegando que seu foco é outro.