Atlanta tem protestos após nova morte de homem negro por policial

McAuliffe foi demitida da instituição

A professora de uma escola pública na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi presa acusada de fazer sexo com três de seus alunos do ensino médio.

A autoridades começaram a investigar a suspeita de McAuliffe ter feito sexo com seus alunos menores de idade. De acordo com informações do portal britânico Daily Mail , o Departamento de Polícia da cidade de Rocky Mount dirigiu uma extensa apuração, que incluiu entrevistas com os funcionários e alunos da escola – que tem mais de 1.300 crianças matriculadas. A professora foi demitida.

A polícia revelou, ainda segundo o portal, que as vítimas seriam dois adolescentes de 17 anos e outro de 16 anos.