Atividades físicas durante a gestação trazem benefícios para o parto

A gestação é um momento sublime para as mamães e de transformação para o corpo da mulher. É nesse período que os exercícios físicos podem contribuir para uma gravidez saudável, conforme orientação médica. De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação é que as grávidas façam, pelo menos, 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana.

Segundo o educador físico e coordenador da Faculdade Anhanguera, Igor Bonelli, se a gestante não tem nenhuma restrição para a ginástica, os benefícios são diversos, promovendo mais disposição, menos inchaço e enjoos, redução de dores nas costas e nas articulações, além de prevenir doenças como o diabetes gestacional e a hipertensão arterial, que podem levar a um quadro pré-eclâmpsia.

“Percebemos que, com o passar do tempo, houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso para que não prejudicasse a saúde do feto e a interrupção das atividades laborais, passando ao estímulo de exercícios nesse período. Com isso, analisamos uma melhoria na hora do parto, já que a mulher terá um bom preparo muscular, cardiovascular e uma rápida recuperação após o período gestacional”, pontua.

Segundo o especialista, é indicado que as atividades na gravidez não causem impactos e que tenham o acompanhamento de um profissional. “Entre os exercícios aeróbicos, os mais indicados são: caminhadas, bicicleta ergométrica e natação.”

Para fortalecimento muscular e redução de dores, são recomendados pilates, yoga, hidroginástica e musculação. No entanto, nada de cargas pesadas ou modalidades de grande impacto, como corridas, lutas e jogos com bola. Em geral, treinos feitos com o peso do próprio corpo ou com faixas elásticas já alcançam bons resultados.

Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, que é um grupo de músculos e ligamentos conectados a estruturas ósseas que se fundem e sustentam os órgãos abdominais e pélvicos, também são recomendados durante toda a gestação, tanto para a preparação para o parto, quanto para diminuir o risco de incontinência urinária pré e pós-natal.

Confira alguns benefícios que as atividades físicas na gravidez com orientação de um profissional de saúde qualificado podem proporcionar:

· Melhora a respiração;

· Diminuição do estresse e tensão;

· Controle do índice glicêmico;

· Evita a obesidade durante a gestação;

· Melhora a qualidade do sono;

· Melhora a saúde mental;

· Controle da ansiedade;

· Diminuição da possibilidade de depressão pós-parto.

