Atividades e eventos esportivos estão liberados a partir de segunda-feira (02)

Com o intuito de facilitar o entendimento dos municípios sobre as medidas sanitárias relacionadas à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e graças ao avanço da vacinação no Espírito Santo e a redução no número de internações pela doença no Estado, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) publicou uma portaria que trata da prática e dos eventos esportivos no Estado.

Publicada na edição do Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (28), a nova legislação passa a permitir atividades físicas e a realização de eventos ligados ao esporte em municípios classificados no risco baixo e moderado, de acordo com o Mapa de Risco do Governo do Estado, divulgado semanalmente. Para acessar a portaria, clique aqui.

Todas as medidas tratadas na portaria passam a ter validade na próxima segunda-feira (02) e foram divulgadas durante o evento “Mais Campeões”, realizado nessa terça-feira (27), no Palácio Anchieta, em Vitória. O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, celebrou a liberação e ressaltou a importância do ato.

“A decisão de retomar as atividades esportivas foi um ponto acertado com o governador Renato Casagrande e traz um pouco de luz para a população esportiva nesse momento tão difícil. Dessa forma, os municípios se sentirão mais seguros para retornar com as suas atividades, principalmente as que eram feitas junto com jovens, como o projeto Campeões de Futuro, tocado pelas prefeituras em parceria com a Sesport”, contou Júnior Abreu.

O secretário fez questão de salientar também o avanço da imunização em todo território capixaba. “Nós temos plena consciência de que essas liberações só foram conquistadas pelo avanço da vacinação no Estado. O Espírito Santo vem sendo um dos destaques positivos na imunização em nível nacional”, completou.

Eventos esportivos

A realização de eventos esportivos, assim como a entrada de público nos locais de competição, deverão seguir as orientações descritas na Portaria n° 013-R, da Secretaria da Saúde (Sesa), publicada no dia 23 de janeiro de 2021.

Com esta liberação, a Sesport confirma também a realização dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), a partir de setembro. Principal competição estudantil do Estado, os JEES serão realizados no Sesc de Guarapari, no formato bolha, para assegurar a segurança de todos os presentes. Mais detalhes sobre a competição, como formato de disputa e prazo para inscrição, será divulgado posteriormente, em momento oportuno.

