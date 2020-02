Atiradores abrem fogo na Alemanha e deixam mortos

arrow-options Reproducao / BBC Violinista tocou instrumento durante cirurgia para a remoção de um tumor no cérebro.

A violinista Dagmar Turner, de 53 anos, ficou acordada durante a operação do seu cérebro para a retirada de um tumor com o intuito de salvar o movimento das mãos. Os médicos pediram para que ela tocasse para se certificar que não estavam danificando uma parte importante do cérebro, segundo o King’s College de Londres.

A técnica foi usada para que a equipe de cirurgia pudesse analisar em tempo real quais áreas do cérebro estavam responsáveis pelo movimento das mãos . A violinista foi despertada da anestesia no meio da operação com o intuito de proteger células importantes localizadas no lóbulo frontal direito.

“Fazemos cerca de 400 ressecções (remoção de tumores ) por ano, o que com frequência implica despertar os pacientes para fazer testes de linguagem”, indicou o cirurgião Keyoumars Ashkan. “Mas foi a primeira vez que fiz um doente tocar um instrumento”.

Devido ao procedimento que removeu 90% do tumor incluindo zonas suspeitas, Turner vai poder retornar à orquestra que faz parte.