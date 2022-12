Reprodução Twitter 23/12/22 Atirador mata pelo menos 3 pessoas em Paris; polícia investiga

Pelo menos 3 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um tiroteio no centro cultural curdo Ahmet-Kaya, em Paris, nesta sexta-feira (23). Um homem de 69 anos foi preso. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Vários tiros foram disparados na rua d’Enghien, conhecida por pequenas cafés e lojas no centro da capital francesa. Uma investigação sobre assassinato, homicídio culposo e violência foi aberta, informou a promotoria de Paris.

Uma testemunha disse à agência de notícias francesa AFP que sete ou oito tiros foram disparados, criando grande confusão na rua.

Segundo o noticiário local, os três mortos eram militantes curdos, povo descendente da Pérsia antiga. Eles foram alvejados dentro e em frente ao centro cultural.

A polícia trabalha com a hipótese do crime ter sido motivado por racismo ou xenofobia. Um relatório do Serviço Estatístico do Ministério de Segurança Interna francês, divulgado no início deste ano, mostrou que, em 2021, houve um aumento de 13% nos crimes e delitos racistas, xenofóbicos, e antirreligiosos reportados à polícia em relação à 2019.

