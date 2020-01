Atingidos terão isenção de ICMS para máquinas

Em sessão extraordinária nesta segunda-feira (27) os deputados estaduais prestaram palavras de solidariedade à população capixaba atingida pelas fortes chuvas nas últimas semanas no Espírito Santo, e também parabenizaram o Governo do Estado por encaminhar para apreciação da Casa o Projeto de Lei (PL) 64/2020, que cria o Fundo Reconstrução.

Euclério Sampaio (sem partido) abriu os comunicados e foi um dos parlamentares que destacaram a resposta do Executivo ao problema. O deputado também enalteceu a atuação do presidente da Assembleia, deputado Erick Musso (Republicanos), ao criar na Casa uma campanha de arrecadação de doação às vítimas da chuva.

Já o deputado Vandinho Leite (PSDB), criticou a atuação das grandes empresas ao se comportarem de forma omissa e não apresentarem nenhuma ação para ajudar os atingidos.

“O que chama minha atenção é o desempenho de grandes empresas do Estado que nada fazem e não se mobilizam. O que tem feito a Vale, a EDP e a ArcelorMittal? Poderiam dentro de sua estrutura organizacional ter trabalho de muitos voluntariados qualificados para ajudar o governo neste momento difícil. Ninguém se mobiliza, não pode ficar tudo na conta do Governo do Estado. Precisamos da dedicação de toda sociedade”, ressaltou Vandinho.

Já Torino Marques (PSL) lembrou que existe legislação federal de 2010 para atender emergências desse tipo e, apesar de ter elogiado a iniciativa do governo, ponderou que as emendas rejeitadas dos deputados poderiam contribuir com os projetos.

“Temos a Lei Federal 12.340 que prevê transferência de recursos, o Fundo Nacional já existe e está pronto para ser requisitado. Apesar de ser louvável a criação do fundo para recuperar os atingidos, precisávamos de mais esclarecimentos sobre alguns pontos do PL”, defendeu Torino.