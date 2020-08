Atingida por carro, motociclista cai em bueiro; veja vídeo

Câmeras de Segurança/Reprodução Mulher caiu em bueiro após ser atingida por carro enquanto pilotava moto

Câmeras de segurança de uma rua na cidade de Paragominas, no Pará, mostraram o momento no qual uma motociclista sofre um acidente de trânsito e cai em um bueiro na tarde desta quarta-feira (5).

Nas imagens, é possível ver a mulher sendo arremessada após carro que vinha no sentido contrário colidir com ela. Imediatamente durante o “pouso” ela cai em uma fresta de bueiro na rua. O caso ocorreu no bairro Promissão II.

Após a queda, é possível ver o motorista do carro descendo do veículo para ajudar a motociclista. Outra moto para em seguida e ele explica a situação. A mulher foi retirada do bueiro poucos minutos após a queda, quando um grupo de pessoas levantou a tampa e a puxou.

Ela foi socorrida com ferimentos aparentes, mas não corre risco de vida.

Veja, abaixo, o vídeo do acidente:

paragominas tem cada coisa amg pic.twitter.com/g9pJg0T7lT — cerceausz (@scereau) August 5, 2020