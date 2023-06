Athletico vence e deixa o Corinthians perto da zona de rebaixamento

O Athletico foi mais intenso e eficaz na criação de oportunidades durante toda a partida, vencendo o Corinthians por 1 a 0 na Ligga Arena, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque marcou o gol da vitória aos 35 minutos do primeiro tempo, após um período de verdadeira blitz sobre o time paulista.

O Corinthians conseguiu se segurar o quanto pôde, mas em um momento de controle tímido, não conseguiu assustar o Athletico, que administrou o resultado e voltou a vencer após duas rodadas. Com a derrota, o Timão pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Athletico chega a 19 pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, estacionado nos 12 pontos e com apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento. Para ver a classificação atualizada, clique aqui.

No primeiro tempo, o Athletico iniciou com uma verdadeira blitz sobre o Corinthians, que errava muitos passes na saída de bola. Foram cinco finalizações em sequência do Furacão, com direito a bola na trave, milagre de Cássio e chute perigoso de Vitor Roque.

Aos poucos, o Corinthians foi suportando a pressão, mas não conseguiu criar uma chance clara ao longo de toda a primeira etapa. Quando a situação parecia controlada, o Athletico abriu o placar aos 35 minutos, com Vitor Roque desviando uma bola ajeitada por Khellven.

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu ter mais tempo com a bola e finalizou mais do que na primeira etapa, mas ainda assim não levou perigo ao gol defendido por Bento.

O Athletico, mesmo sem manter o mesmo volume de jogo, quase ampliou em lance individual de Vitor Roque e também em chute de Christian, que parou em grande defesa de Cássio. Cuello ainda carimbou a trave nos lances finais.

