Athletico treinou nesta sexta-feira e encerrou os preparativos para enfrentar o Palmeiras

Preparação encerrada e, logo mais, no final da tarde, “pé na estrada”. O Athletico Paranaense está pronto para encarar o Palmeiras, no Allianz Parque! A partida acontece neste sábado (28), às 21h, e é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último treinamento antes do duelo aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no CAT Alfredo Gottardi. Durante cerca de uma hora e meia, António Oliveira comandou seus jogadores em atividades técnicas e táticas, além de treinamento específico para bolas paradas.

Os jogadores relacionados estão concentrados no CAT. Ainda nesta sexta-feira (27), às 17h, a delegação parte do Aeroporto Internacional Afonso Pena com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O retorno para Curitiba está previsto para acontecer logo após o jogo na capital paulista.

Créditos: Gustavo Oliveira/athletico.com.br