Athletico realiza treinos visando confronto com Bragantino

O elenco do Furacão se reapresentou na tarde desta segunda-feira (14) e começou a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O foco do Rubro-Negro é no Red Bull Bragantino, adversário da 26ª rodada da competição.

Os trabalhos de hoje (14) foram feitos no CAT Alfredo Gottardi. A primeira atividade foi na academia, com exercícios de força.

No campo, os atletas fizeram um treino de finalizações. Um trabalho tático, em campo reduzido, finalizou a agenda athleticana.

Paulo Autuori e a comissão técnica rubro-negra terão mais quatro treinamentos até o duelo pelo Brasileirão.

Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense se enfrentam no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).