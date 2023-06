Athletico-PR vence o Botafogo pela 9ª rodada do Brasileirão

Com o resultado, o Furacão chegou a 15 pontos conquistados e terminou o sábado (3) na quarta posição. A rodada continua até a próxima segunda-feira (5), com cinco partidas.

Mais três pontos para o Furacão no Campeonato Brasileiro! Três dias depois de conquistar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico voltou a enfrentar o Botafogo e levou a melhor novamente. No placar do Caldeirão, 1 a 0 para o Rubro-Negro!A vitória contra o líder do Brasileirão foi conquistada com uma grande atuação coletiva e um golaço de Alex Santana. O camisa 80 estufou a rede com um chutaço de fora da área, nos minutos finais do primeiro tempo.

O Jogo

A partida começou com muita movimentação e as equipes se revezando no campo de ataque. A primeira grande chance aconteceu em uma ótima jogada do ataque athleticano. Cuello roubou a bola no campo ofensivo e tocou para Canobbio, que girou para cima da zaga e bateu firme, para uma defesa segura de Lucas Perri.

O Botafogo respondeu com um chute de Lucas Fernandes, que encontrou o paredão rubro-negro pela frente. Grande defesa de Bento!

O goleiro do Furacão voltou a trabalhar bem em uma bela finalização de canhota de Toquinho Soares. Mas o chute mais bonito da noite aconteceu aos 42′ e decidiu a partida. Vitor Roque tocou para Alex Santana. Da intermediária, ele mandou um chutaço e mandou na gaveta, sem chances de defesa para Lucas Perri!

No segundo tempo, o Athletico teve o controle total da partida. Praticamente perfeito na marcação, o Rubro-Negro ainda criou muitas oportunidades no ataque. Por três vezes, Canobbio parou em Lucas Perri. E já no final, Thiago Andrade também deu trabalho para o goleiro do Botafogo.

O segundo gol não saiu, mas a vitória estava garantida.

Ficha técnica: Athletico Paranaense 1×0 Botafogo

Campeonato Brasileiro 2023: 9ª rodada

Data: 03/06/2023 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Estádio Joaquim Américo

Público total: 18.684

Público pagante: 17.787

Renda: R$ 705.375,00

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Athletico Paranaense: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Fernando; Alex Santana (Erick, aos 33′ do 2º tempo), Hugo Moura (Thiago Heleno, aos 45′ do 2º tempo) e David Terans (Christian, aos 33′ do 2º tempo); Canobbio (Rômulo, aos 39′ do 2º tempo), Vitor Roque (Thiago Andrade, aos 33′ do 2º tempo) e Tomás Cuello

Técnico: Paulo Turra

Gol: Alex Santana, aos 42′ do primeiro tempo

Cartões amarelos: Alex Santana, Pedro Henrique e David Terans

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido (Rafael, aos 31′ do 2º tempo), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Kayque, aos 26′ do 2º tempo) e Lucas Fernandes (Janderson, aos 17′ do 2º tempo); Júnior Santos (Lucas Piazon, aos 26′ do 2º tempo), Tiquinho Soares e Luís Henrique (Victor Sá, aos 17′ do 2º tempo)

Técnico: Luís Castro

Cartão amarelo: Kayque