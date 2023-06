Athletico-PR vence em casa e garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Athletico-PR venceu esta terça-feira (06.06), o Libertad-PAR por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo G da Libertadores.

Christian, que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória do Furacão. Com o resultado, o Athletico mantém a liderança do grupo com dez pontos, garantindo sua classificação para as oitavas de final. O Libertad segue em terceiro lugar, com seis pontos.

No próximo domingo, o Athletico enfrenta o América-MG pelo Brasileirão, fora de casa, enquanto o Libertad foca no Campeonato Paraguaio e recebe o Sportivo Ameliano na sexta-feira. Pela Libertadores, o Athletico joga em casa contra o Alianza Lima-PER no dia 27 de junho, enquanto o Libertad recebe o Atlético-MG no Paraguai.

Na partida, o Libertad começou com uma postura mais ofensiva, mas o Athletico equilibrou o confronto.

O placar no intervalo ainda era de 0 a 0. No segundo tempo, Christian marcou o gol da vitória aos 25 minutos.

Apesar da vantagem, ambos os times criaram chances e a partida permaneceu equilibrada.

O Libertad ainda marcou um gol nos acréscimos, mas foi anulado por toque de mão, garantindo a classificação do Athletico.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 0 LIBERTAD-PAR

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 06/06/2023, terça-feira

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas-BOL

Assistentes: Jose Antelo-BOL e Edwar Saavedra-BOL

VAR: Rodrigo Carvajal-CHI

Cartão amarelo: Espinoza, Campuzano (Libertad); Alex Santana (Athletico-PR)

Gols: Christian, aos 25′ do 2T (Athletico-PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e David Terans (Thiago Andrade); Cuello (Vitor Bueno), Canobbio (Christian) e Vitor Roque (Rômulo).

Técnico: Paulo Turra

LIBERTAD: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria (Lezcano), Diego Gomez, Héctor Villalba e Enso González (Marcelo Fernández); Óscar Cardozo (Roque Santa Cruz). Técnico: Daniel Garnero

Fonte: Esportes