Athletico-PR empata com o Bahia na Fonte Nova pelo Brasileirão

Com 51 pontos somados e na sétima posição, o Rubro-Negro volta a jogar somente após a data FIFA, no dia 25 de novembro. O adversário será o Vasco da Gama, na Ligga Arena.

O Athletico saiu atrás do Bahia, conseguiu buscar o empate e teve a chance da virada. Mas a noite deste domingo (12) terminou com o placar igualado em 1 a 1 em Salvador (BA). Um ponto que deixa o Furacão a seis do G6 do Brasileirão.

O Jogo

Na primeira etapa, o Athletico equilibrou a partida na posse de bola, mas com muita dificuldade de superar a marcação do Bahia. O adversário chegava ao ataque com mais intensidade, mas parou em Bento nas poucas oportunidades que teve.

O Furacão teve uma boa chance no início, em um belo lançamento de Fernandinho para Willian, que finalizou para o bloqueio do goleiro. E outra já nos acréscimos, em uma tabela de Cuello com Zapelli, que recebeu adiantado e não conseguiu concluir.

O segundo tempo foi mais movimentado, desde o início. Bento fez uma grande defesa logo no começo, em chute de Thaciano. E Canobbio quase marcou após um ótimo passe de Zapelli, mas também parou no goleiro.

O Bahia chegou o seu gol aos 24′. Esquivel disputou a bola com Gilberto dentro da área e derrubou o adversário. Everaldo bateu o pênalti e abriu o placar.

O Furacão partiu em busca da reação. E conseguiu chegar ao empate aos 41′. Zapelli cobrou escanteio pelo lado direito e colocou a bola na cabeça de Canobbio. Cabeçada certeira do uruguaio e tudo igualado na Fonte Nova!

O Rubro-Negro ainda quase conseguiu a virada, em uma ótima jogada de Vitor Bueno. Ele recebeu pelo meio, passou por dois marcadores e chutou forte. O goleiro Marcos Felipe espalmou e evitou o gol athleticano.

Ficha técnica: Bahia 1×1 Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro 2023: 34ª rodada

Data: 12/11/2023 (domingo)

Horário: 18h30

Local: Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público total: 33.878

Público pagante: 33.214

Renda: R$ 964.532,78

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simão (BA)

Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo e Thaciano (Yago Felipe, aos 29′ do 2º tempo); Cauly (Rafael Ratão, aos 45′ do 2º tempo), Biel (Ademir, aos 45′ do 2º tempo) e Everaldo

Técnico: Rogério Ceni

Gol: Everaldo, aos 27′ do segundo tempo

Cartões amarelos: David Duarte, Everaldo e Kanu

Athletico Paranaense: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Thiago Andrade, aos 34′ do 2º tempo); Cuello (Vitor Bueno, aos 10′ do 2º tempo), Fernandinho, Hugo Moura (Christian, aos 10′ do 2º tempo) e Esquivel; Zapelli (Danielzinho, aos 46′ do 2º tempo), Willian (Arriagada, aos 34′ do 2º tempo) e Canobbio

Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Canobbio, aos 41′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Hugo Moura, Canobbio e Fernandinho