Athletico-PR e Ceará são os primeiros classificados à segunda fase

O Athletico-PR e Ceará são os primeiros times classificados à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira, o time rubro-negro venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1, no estádio Silvio Salles, em Catanduva. Além disso, continuou com 100% de aproveitamento.

O time paranaense não teve vida fácil nesta sexta-feira. O Athletico-PR chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, com gols de Chiqueti e Walace, mas viu a Portuguesa diminuir, com Kevin, e pressionar no final. No entanto, conseguiu administrar o resultado para confirmar a classificação.

O Athletico chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 2, e já não pode mais ser ultrapassado por dois dos seus adversários. O Catanduva, em segundo, tem quatro, contra apenas um da Portuguesa. O Sparta-TO ainda não pontuou.

Já o Ceará confirmou a vaga na noite desta sexta-feira, graças ao triunfo do Rondoniense por 1 a 0 diante do Lemense, em Leme. O time cearense é o líder do Grupo 8, com seis pontos, contra três de Gama e Rondoniense, que se enfrentam na última rodada. O Lemense, que já não tem mais chance de classificação, tem zero.

Em Franca, o Tiradentes-PI embolou o Grupo 05 ao derrotar a Francana por 3 a 0, com gols de Felipe, Luiz Carlos e Machado. Ambos somam três pontos.

Confira os jogos desta sexta-feira:

1ª rodada

11h

Juventus-SP 1 x 0 Monte Azul-SP

13h

Sharjah Brasil-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Flamengo-SP 4 x 0 Potyguar CN-RN

13h15

Coritiba-PR 2 x 0 Canaã-DF

15h15

Audax-SP 1 x 0 São Bento-SP

Náutico-PE 0 x 2 Trindade-GO

Vasco-RJ 1 x 1 Macapá-AP

17h30

Flamengo-RJ 2 x 1 São José-RS

2ª rodada

17h

Gama-DF 2 x 4 Ceará-CE

Catanduva-SP 1 x 0 Sparta-TO

19h15

Lemense-SP 0 x 1 Rondoniense-RO

Portuguesa-RJ 1 x 2 Athletico-PR

Francana-SP 0 x 3 Tiradentes-PI

21h30

Rio Claro-SP x Botafogo-RJ

