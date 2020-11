Athletico finaliza preparação para enfrentar o Goiás

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Colorado vai em busca de mais uma vitória na competição nacional para seguir firme na ponta da tabela. O duelo da vez é com o Santos, neste sábado (14/11), às 16h30, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada.

A preparação para a partida foi encerrada na manhã desta sexta-feira (13/11) no CT Parque Gigante. O treinador Abel Braga comandou uma atividade tática com os jogadores, projetando o desafio no litoral paulista. Em relação ao último jogo da equipe, o técnico não poderá contar com Patrick, lesionado, além de Heitor, suspenso.

A delegação colorada viaja no início da tarde desta sexta para São Paulo, de lá, o Colorado vai direto para Santos. Com 36 pontos, o Clube do Povo lidera o Brasileirão. Enquanto a equipe paulista soma 31 e ocupa a sétima posição.

A Rádio Colorada e as rede sociais do Inter acompanham todos os detalhes do confronto em tempo real.