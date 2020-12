Athletico faz 6 a 1 no Ceará pela Copa do Brasil Sub-17

A piazada do Furacão não para! Nesta quinta-feira (3), mais uma grande vitória rubro-negra, agora pela Copa do Brasil Sub-17. No primeiro jogo do confronto pelas oitavas de final, o Athletico goleou o Ceará por 6 a 1, de virada, no miniestádio do CAT Caju.

A vitória dá ao Rubro-Negro uma grande vantagem para o jogo de volta. A partida está marcada para a próxima quinta (10), às 15h, em Fortaleza (CE). Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Palmeiras e Jacuipense.

O Athletico entrou em campo com um time bastante modificado em relação ao que vem atuando no Campeonato Brasileiro Sub-17, onde está na semifinal. Mesmo assim, começou o jogo como de costume: pressão na saída de bola do adversário, muita movimentação e velocidade na troca de passes.

Islan, por duas vezes, e Arthur Vanzela estiveram próximos do gol. Mas no primeiro ataque do adversário, aos 12’, o árbitro marcou pênalti para o Ceará. Davi Castro bateu e marcou.

O Furacão partiu com tudo em busca da reação. Aos 24’, Arthur Vanzela acertou a trave. E, aos 32’, Leonardo Costa tabelou com Islan e foi derrubado na área. O próprio Léo Costa bateu e não desperdiçou: 1 a 1!

Ainda no primeiro tempo, aos 33’, Leonardo Costa acertou o travessão!

A segunda etapa seguiu na mesma pegada e a virada veio aos 10’. Pedro Cella acertou lançamento perfeito para Tallison, que chapelou o goleiro e marcou o golaço!

O terceiro saiu logo no minuto seguinte. Em mais um lançamento de Pedro Cella, Tallison driblou o goleiro e mandou para a rede!

O aos 17’, Diego Caito fez mais um lançamento para Tallison. De novo ele passou pelo goleiro e guardou! E aos 23’. Juninho recebeu na área, tirou da marcação e bateu firme, sem chance de defesa: 5 a 1 para o Furacão!

E ainda deu tempo para mais. Aos 45’, Vitor do Carmo recebeu lançamento na área e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro marcou o pênalti, mas voltou atrás e deu escanteio. Arthur Vanzela cobrou e Leonardo Estigarribia, de cabeça, marcou o sexto do Athletico!