Athletico e São Paulo ficam só no empate no Brasileirão

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR na Ligga Arena, neste domingo (29.10), em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time desperdiçou outra oportunidade de conquistar sua primeira vitória fora de casa nesta edição do torneio. O gol de abertura foi marcado por Pablo, do Athletico-PR, aproveitando a “Lei do ex”. Pablo Maia empatou para o São Paulo.

Com esse resultado, o São Paulo acumula 15 jogos como visitante no torneio, sendo que apenas empatou sete e perdeu oito. Sua campanha fora de casa é superior apenas à do América-MG, que está em último lugar no Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, por sua vez, perdeu a oportunidade de retornar ao G6 do Brasileirão.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Cruzeiro, no Morumbi, na próxima quinta-feira, às 20h. Já o Athletico-PR enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, um dia antes, na quarta-feira, às 19h.

No início do jogo, houve muita ação. Aos sete minutos, o Athletico-PR abriu o placar com uma jogada envolvendo dois ex-jogadores do São Paulo. Vitor Bueno cruzou pela direita e Pablo cabeceou sem chances para o goleiro Rafael. Três minutos depois, o São Paulo respondeu com um gol de Pablo Maia, que subiu livremente e cabeceou ao contrário do goleiro Bento, empatando a partida na Ligga Arena.

Depois disso, as duas equipes optaram por se expor menos, o que tornou o jogo mais lento. A única outra grande oportunidade do São Paulo ocorreu aos 29 minutos, quando Vitor Bueno escorregou no campo ofensivo, resultando em um contra-ataque para o time. Luciano passou para Erison pela esquerda, e o centroavante chutou forte, obrigando Bento a fazer uma boa defesa.

O Athletico-PR também levou perigo aos 34 minutos, quando Canobbio foi lançado nas costas de Nathan e tiveram um momento de erro na tentativa de afastar a bola, resultando em uma jogada cara a cara com Rafael, que conseguiu fazer a defesa para salvar o São Paulo.

No início do segundo tempo, Canobbio recebeu outro lançamento nas costas de Nathan e chutou assustando o goleiro Rafael. O São Paulo só respondeu dez minutos depois, com um chute de fora da área de Luciano que desviou na defesa do Athletico-PR e sobrou para Erison, que chutou para fora.

Procurando mais criatividade e agressividade, Dorival Júnior fez substituições colocando James Rodríguez e David nos lugares de Luciano e Erison, respectivamente. No entanto, a dinâmica do jogo continuou a mesma, com as duas equipes apresentando dificuldade para chegar ao gol adversário e cometendo muitos erros técnicos. Portanto, o São Paulo e o Athletico-PR tiveram que se contentar com o empate em 1 a 1 na Ligga Arena.

