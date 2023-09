Athletico chega em Vitória para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

A delegação do Athletico Paranaense desembarcou na tarde desta terça-feira (12) no Espírito Santo, onde retoma a disputa do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (13), o Furacão enfrentará o Flamengo, às 21h30, no Estádio Kleber Andrade, na Grande Vitória.

Viagem para o Espírito Santo

Os jogadores seguiram para Vitória (ES) na tarde desta terça-feira (12). O voo fretado decolou do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por volta das 14h.

Depois de cerca de duas horas, o avião do Furacão pousou no Aeroporto de Vitória (ES). De lá, jogadores e estafe seguiram direto para um hotel nas proximidades, onde ficarão concentrados até momentos antes do duelo.

A preleção está prevista para as 18h40 desta quarta-feira (13). Em seguida, o Athletico segue para o estádio.

Depois do jogo, a delegação retornará ao hotel, onde passará a noite.

Brasileirão 2023

O Campeonato Brasileiro será retomado nesta quarta-feira (13), com duas partidas. Além de Flamengo x Athletico, Internacional e São Paulo também se enfrentam às 21h30.

O Furacão é o sétimo colocado na tabela, com 34 pontos, e busca retomar o lugar no G6.

Botafogo (51 pontos), Palmeiras (41 pontos), Grêmio (39 pontos), Flamengo (39 pontos), Fluminense (38 pontos) e Red Bull Bragantino (36 pontos) são os seis primeiros.

Fonte: Esportes