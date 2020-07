“Aterradora praga de gafanhotos na África traz uma mensagem mais profunda”

Reprodução de Twitter @sebastianarcher Praga de gafanhotos

À medida que a pandemia de coronavírus se espalha pelo mundo, a África Oriental também é atormentada por uma praga de gafanhotos que representa “uma mensagem” para mostrar à humanidade o impacto das mudanças climáticas, afirma o entomologista e biólogo evolutivo Dino. Martins.

“Eu vejo enxames de gafanhotos como uma mensagem da natureza. Por mais aterradores e dramáticos que sejam, há uma mensagem mais profunda e a mensagem é que estamos mudando o ambiente. Não há dúvida sobre isso se isso ocorre por degradação.” do meio ambiente local, sobrepastoreio, desmatamento ou expansão do deserto “, disse o diretor executivo do Centro de Pesquisa Mpala (Quênia) durante uma entrevista ao The Harvard Gazette, publicada esta semana.

Ele explicou que os gafanhotos depositam ovos em solo úmido e arenoso, de modo que “a quantidade extraordinária de chuva” na região nos últimos meses influenciou a crescente população desses insetos. “Todas essas áreas secas, áridas, desérticas e semidesérticas passaram de totalmente empoeiradas a cheias de vegetação e grama, de modo que as lagostas têm muitos lugares para pôr ovos”, disse ele.

Para lidar com a praga, as áreas afetadas são tratadas com pesticidas. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), mais de meio milhão de hectares foram tratados desde janeiro de 2020, o que ajudou a economizar o suficiente culturas para alimentar 7,8 milhões de pessoas.

Por sua parte, o diretor geral da organização, Qu Dongyu, declarou em maio que “as conquistas foram significativas, mas a batalha é longa e está se espalhando para novas áreas”. “Gafanhotos, combinados com os impactos da covid-19, podem ter consequências catastróficas para os meios de subsistência e a segurança alimentar”, afirmou ele.