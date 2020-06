Atentado na Globo: quem é o homem que entrou com uma faca na emissora

Reprodução Instagram Tomas Rainer é o homem que entrou na sede da Globo com uma faca

O homem que invadiu a sede da Rede Globo, nesta tarde de quarta-feira (10) teve sua identidade revelada. Trata-se de Tomas Rainer, segundo seu perfil no instagram.

O rapaz tem cerca de trinta anos e possui um perfil com poucas informações pessoais. Ele já postou fotos em lugares do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Rainer parace ser uma pessoa religiosa, já que seu perfil há postagens com legendas de cunho religioso, inclusive um print de um vídeo do padre Marcelo Rossi do YouTube.

Reprodução Instagram Tomas Rainer posta print de vídeo de Marcelo Rossi





A última postagem do rapaz na rede social foi no dia 31 de maio, quando ele postou uma foto do mural de George Floyd e escreveu a legenda “Yes, we can breathe together” (Sim, nós podemos respirar juntos).

Tomas Rainer segue 234 pessoas em seu perfil, incluindo muitos profissionais da Globo, como Marcelo Adnet, Juliana Paes, Camila Pitanga, Cesar Tralli, Tatá Werneck, Alice Wegman e Thelma Assis.

Tomas Rainer foi preso hoje após invadir a sede da Globo, no Rio de Janeiro, e fazer uma jornalista refém dentro da emissora. Ele foi preso pela polícia após uma negociação. As motivações sobre o motivo do rapaz ter feito isso ainda estão sendo apuradas, mas acredita-se que ele queiria falar com a jornalista Renata Vasconcellos, ancora do Jornal Nacional.