Atendimento personalizado é diferencial do Bandes

Buscando mais agilidade e exclusividade no atendimento, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) trabalha com uma equipe de gerentes de Negócios direcionada para atender aos setores econômicos, de acordo com as vocações de cada região do Estado. Isso garante que o banco capixaba esteja sempre perto e atento às necessidades dos seus clientes, resultando, assim, em um desenvolvimento regional equilibrado, uma das marcas da atuação da empresa.

Além do contato por meios on-line, impostos devido ao contexto de pandemia, a equipe de Negócios mantém algumas visitas a clientes, respeitando todas as normas e protocolos de segurança. Nesta semana, o roteiro começou nesta segunda-feira (12) e termina na quarta-feira (14), no sul do Estado. O diretor de Negócios, Marcos Kneip Navarro, cumpre uma agenda com empresas e representantes do poder público e de segmentos econômicos em Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Castelo, Vargem Alta, Anchieta e Presidente Kennedy.

O objetivo, além do crédito, é verificar, in loco, o desempenho das empresas, entender as demandas e buscar soluções que possibilitem o desenvolvimento local em diversas frentes mas, principalmente, conhecer o cliente. “Vamos às empresas nos apresentar e também conhecer o nosso cliente, saber o que ele deseja de nós e alinhar expectativas. Nossa função vai além do crédito financeiro. Fazemos desenvolvimento e não tem como fazê-lo sem conhecer nosso Estado. Atuamos como uma ‘ponte’ com essas empresas, porque, muitas vezes, elas precisam de mais suporte do que simplesmente o crédito bancário. Há situações em que podemos contribuir para alguma demanda de infraestrutura, por exemplo, e nós podemos abrir esse diálogo”, explica o diretor de Negócios do Bandes.

Kneip complementa que, apesar da atuação emergencial com o Fundo de Proteção ao Emprego, há muitas empresas de olho no futuro. “É comum ouvirmos das empresas planos para investimentos daqui a dois, três, quatro anos. Neste momento, o Bandes, que esteve junto com elas na pandemia, também quer estar presente”, pontuou.

Gerentes de Negócios

A partir das visitas iniciais, os clientes e futuros clientes do banco capixaba conhecem também os gerentes de Negócio da instituição. Eles são responsáveis pela continuidade do relacionamento das empresas com o banco e podem dar assistência e esclarecer dúvidas das empresas. “Essa atuação é que diferencia o nosso atendimento dos demais, porque criamos uma relação próxima”, complementa Kneip.

