Atendimento do Passe livre será suspenso neste sábado (23)

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) comunica que, neste sábado (23), haverá manutenção na rede elétrica no Edifício Aureliano Hoffman, onde fica localizada a sede da Companhia. Em função disso, os acessos à rede da Ceturb-ES estarão inabilitados, não permitido acesso externo aos programas da Companhia (incluindo o Passe Livre).

Considerando que a previsão é a de que a manutenção ocorra até as 17 horas deste sábado (23), é recomendado que o atendimento aos clientes do Passe Livre, no Posto de Atendimento do Faça-fácil, seja suspenso no dia 23/09/2023.

Fonte: GOVERNO ES