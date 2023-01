Atendimento da PF no Shopping Iguatemi de Fortaleza/CE foi suspenso nesta terça-feira por conta de incêndio

Fortaleza/CE – A Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará informa que os serviços de atendimento e emissão de passaportes no Shopping Iguatemi foram suspensos nesta terça-feira (3/1) por conta do incêndio registrado em uma das lojas do local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que controlou o fogo no shopping, orientou o fechamento do módulo da PF, que não foi atingido pelas chamas, por motivos de segurança e cautela.

As atividades da Polícia Federal no Shopping Iguatemi voltarão ao normal nesta quarta-feira (4/1). Os atendimentos marcados para hoje, que não puderam ser realizados devido ao incêndio, poderão ser realizados sem necessidade de novo agendamento.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 3392-4868/99720194

[email protected]