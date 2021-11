Lúcia Agostinho Atenção: vem eclipse por aí! Descubra como ele afetará você

Nesta sexta-feira, 19 de novembro, pela manhã, às 5h57, teremos o Eclipse Lunar em Touro! Um Eclipse Lunar é provido de grande intensidade emocional, em que algumas emoções mal resolvidas emergem das profundezas e, dessa forma, temos a oportunidade de curar o que está nos impedindo de evoluir e de alcançar o que desejamos.

No Eclipse Lunar há uma oposição entre Lua e Sol e, nesse Eclipse, temos Lua em Touro e Sol em Escorpião.

Essa configuração do Eclipse nos mostra que esse é um momento de desapegos e transformações, materiais (Touro) e emocionais (Escorpião).

Todo padrão materialista de agir precisa ser deixado para trás. É hora de deixar ir embora medos, inseguranças, crenças limitantes que envolvem o dinheiro, os valores, os bens materiais. Isso porque já não há espaço para padrões mesquinhos.

Portanto, esse Eclipse é uma oportunidade de nos curarmos do medo de ficar sem, de crenças limitantes relacionadas à escassez. É preciso deixar ir embora esses medos e crenças, para que possamos nos conectar com os nossos verdadeiros valores o que, assim sendo, nos traz maior prosperidade.

O Eclipse também está em um aspecto de desafio com Júpiter em Aquário, afirmando a necessidade de nos desapegarmos dos padrões mesquinhos e materialistas a favor do bem maior, a favor do coletivo, pois é dessa forma que teremos a nossa própria expansão. Caso contrário, continuamos no ciclo de escassez.

Quer saber como esse Eclipse afeta você? Veja abaixo! Pode ler Signo Solar e Ascendente, tá bom? E caso não saiba o seu Ascendente, faça o seu Mapa Astral. Nele você encontrará todas as informações sobre o seu signo, Ascendente, Lua e planetas.

ÁRIES

Veja como está lidando com o dinheiro e com questões financeiras. Perceba se precisa se desapegar de algo para que ganhe e gaste dinheiro de acordo com o que acredita.

TOURO

É momento de olhar para si e para a maneira como está agindo e se expressando. Veja se precisa se desapegar de algum padrão que não favorece as suas iniciativas e projetos pessoais.

GÊMEOS

É importante olhar para as suas emoções e perceber se existem medos ou inseguranças que estão te impedindo de cumprir com suas atividades. É hora de deixar ir embora essas emoções.

CÂNCER

Olhe com mais atenção para a maneira como você vem agindo em relação ao coletivo. Veja se você está usando a sua criatividade em prol também do todo, ou se precisa se desapegar de alguns padrões egoístas.

LEÃO

É hora de olhar com mais cuidado para a sua carreira, percebendo se você vem colocando em prática o que realmente acredita, ou se está apenas cumprindo com padrões que lhe ensinaram.

VIRGEM

É momento de você se conectar com seus verdadeiros ideais, entendendo se precisa se desapegar de verdades que não são suas para que viva de acordo com suas próprias verdades.

LIBRA

Olhe com mais cuidado para as suas emoções e veja se você vem repetindo padrões emocionais de falta de autovalorização. É hora de se desapegar dessas emoções.

ESCORPIÃO

Perceba se você possui equilíbrio em suas relações próximas. É preciso que você perceba que não pode abrir mão de si pelo outro, então, se isto está acontecendo, é hora de ajustes.

SAGITÁRIO

Em sua rotina, veja se você tem priorizado as coisas certas a fim de ter maior produtividade. Ou se é momento de se desapegar de algumas tarefas que já não trazem resultados.

CAPRICÓRNIO

Perceba se você vem expressando a sua criatividade e seus dons da melhor maneira, ou se você precisa se desapegar do medo de ser julgada para que se expresse melhor.

AQUÁRIO

É momento de deixar ir embora padrões e crenças familiares que não pertencem a você, para que você tenha maior força de cumprir com seus objetivos maiores e se conectar com seu propósito.

PEIXES

Olhe com mais atenção para a maneira como está se comunicando e veja se está expressando aquilo que realmente é verdade para você, ou se precisa de alguns ajustes para se comunicar de uma melhor maneira.