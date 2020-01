Até tu Amazon? Empresa entrega máquina de waffles usada e suja nos EUA

Quando a filha de Brian McCarthy abriu um pacote da Amazon com a avó, em dezembro, ela descobriu uma mini máquina de waffles da marca Babycakes que deveria ser seu presente de Natal . No entanto, ao abrir o pacote, em vez de encontrar uma máquina nova, ela deu de cara com um aparelho sujo, usado e com aparência áspera.

A Amazon vendeu o item diretamente por meio do serviço Prime, como indica uma captura de tela do pedido.

O produto não foi anunciado como usado ou recondicionado, de acordo com a mesma imagem, e também não é de responsabilidade de um comerciante terceiro , que utiliza a plataforma da Amazon para vender seus produtos.

Brian publicou a foto do produto no Twitter e afirmou: Uau, minha mãe mandou uma nova máquina de waffles para minha filha via Amazon, e eles nos enviaram um (aparelho) usado e ainda com comida dentro. Nojento! (…) A Amazon não tem controle de qualidade (tradução livre)

Wow, my mom sent my daughter a new wafflemaker from @amazon and they sent us a used one with the FOOD STILL IN IT. Disgusting! I guess @khadeeja_safdar , @deniseduana & @shaneshifflett of @WSJ are right. @amazon has no quality control. https://t.co/AuYpz0XP0u pic.twitter.com/FYckJQDA08

— Brian McCarthy (@McCarthyPhotoLA) December 26, 2019