Até que dia vai chover? Veja a previsão do tempo para o Espirito Santo

De acordo com os meteorologistas do Incaper, a instabilidade começa a perder força no Espírito Santo no domingo (14)

O fim de semana no Espírito Santo começou com cara de inverno, com temperaturas baixas, nuvens carregadas e chuva. A partir deste domingo (14), no entanto, o tempo deve mudar, dando espaço para o sol aparecer novamente.