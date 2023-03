Até quando vai o calorão no Espírito Santo? Veja o que diz o Inmet

Termômetros oscilam, mas clima quente deve perdurar até abril

É verão! Apesar das praias lotadas e um descanso das chuvas que castigaram o Espírito Santo no fim de 2022, há muitos moradores que se perguntam: quando o calorão vai dar uma trégua? As informações são do Folha Vitória,

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a causa do calorão é uma massa de ar seco que eleva moderadamente a temperatura esperada para esta época do ano. Em torno de 32 graus no litoral, cerca de 36 no centro e norte do Estado, e a previsão é de que o clima siga estável também em abril.

Mas quando o refresco vem, afinal? Na próxima terça-feira (7), a chuva deve dar o ar da graça, mas de leve e não o suficiente para trazer uma mudança drástica no tempo e as temperaturas devem voltar a subir.

A partir da metade deste mês, por volta dos dias 15 e 16, as temperaturas começam a cair com a aproximação do fim do verão, o período deve trazer chuvas e alívio para o calorão capixaba.

Ainda de acordo com o Inmet, com a chegada de abril, os termômetros devem cair em até dois graus em todo o Estado, levando o clima no litoral variando entre 31 e 33 graus e o norte, ainda um pouco mais quente com temperaturas entre 33 e 35.

O alívio realmente deve chegar em maio, com uma diminuição mais brusca das temperaturas, com os termômetros da capital e do litoral oscilando entre 27 e 31 graus e no norte entre 31 e 33 graus.