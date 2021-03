Até 40ºC | Sol predomina e fim de semana promete ser de muito calor em todo ES

No domingo (7), o tempo muda um pouco e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde, nas regiões sul, serrana e Grande Vitória

Tempo firme, céu azul, sol quente e temperatura nas alturas! Assim promete ser o primeiro fim de semana de março no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (05), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os termômetros na Grande Vitória podem chegar a 36 °C. Na região sul, ele sobe um pouquinho mais e a máxima prevista é de 38ºC.

No sábado (6), a situação não fica muito diferente. Nas regiões norte e noroeste, as temperaturas ficam ainda mais altas, com máxima de 39ºC e até 40ºC, respectivamente.

Já no domingo (7), o tempo muda um pouco e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde, nas regiões sul, serrana e Grande Vitória. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 36°C.

Na região sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 32 °C.

Na região serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na região norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

Na região noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 33 °C.

Na região nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

SÁBADO

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 37°C.

Na região sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas no final do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 41 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 34 °C.

Na região serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 33 °C.

Na região norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 39 °C.

Na região noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 40 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 36 °C.

Na região nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 36 °C.

DOMINGO

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 35°C.

Na região sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 39 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na região serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na região norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 40 °C.

Na região noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 40 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 37 °C.

Na região nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 37 °C.

(*Folha Vitória)